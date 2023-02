L'ambasciata d'Italia a Washington ospita Consiglio Italia-Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 08 FEB - L'Ambasciata d'Italia a Washington ha ospitato la riunione annuale del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti in America, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia.

"Il Consiglio Italia USA è da sempre un proficuo foro di dialogo e confronto tra esponenti di alto livello del mondo degli affari, dei media e dell'alta formazione dei nostri due Paesi. Anche quest'anno la riunione ha offerto l'occasione per una riflessione sullo scenario geopolitico ed economico globale e per riaffermare l'importanza della relazione speciale tra Italia e Stati Uniti e il ruolo di impulso che insieme ricopriamo sul piano internazionale" ha detto l'ambasciatrice d'Italia negli Usa Mariangela Zappia.

Il workshop, a porte chiuse, si è articolato in sessioni dedicate allo scenario geopolitico, alle sfide e alle opportunità delle nuove tecnologie, al ruolo dell'Italia nello scenario internazionale e alla promozione del made in Italy e alle sfide della sostenibilità e dell'inclusione. Zappia ha ricevuto i partecipanti la sera del 6 febbraio a Villa Firenze.

Oltre all'Ambasciatrice sono intervenuti l'Assistant Secretary per l'Europa e l'Eurasia del Dipartimento di Stato, Karen Donfried e Moisés Naím, Distinguished Fellow del Carnegie Endowment for International Peace. Il 7 febbraio l'Ambasciata d'Italia ha ospitato il workshop del Consiglio, intitolato: "Fast Forward: A Brave New World Coming". Sono intervenuti in video-collegamento in apertura il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Tajani e il Presidente onorario dell'associazione, l'AD e Vice Presidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera. Hanno inviato video-messaggi il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti e il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Lollobrigida e il Ministro della Difesa Crosetto ha inviato un messaggio scritto. Ha partecipato ai lavori a Washington la Vice Presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. (ANSA).