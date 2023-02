Tunisia: l'ambasciatore Saggio interviene al Forum Migrazioni

(ANSA) - TUNISI, 07 FEB - L'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, intervenendo alla V edizione del Forum Annuale delle Migrazioni, organizzato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), alla presenza del ministro degli Affari Sociali, Malek Ezzahi, ha sottolineato la necessità di un maggiore e più efficace controllo dei flussi irregolari.

"E' necessario un approccio globale e comune", ha dichiarato Saggio, mettendo in luce l'importanza di una gestione del fenomeno che promuova i fondamentali aspetti securitari ma che al contempo contempli investimenti, formazione e occupazione. A tal fine l'ambasciatore ha ricordato la prossima organizzazione in Tunisia di un business forum italo-tunisino nel corso del 2023, così come già annunciato dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso della sua recente visita in Tunisia. (ANSA).