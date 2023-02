Mutilazioni genitali, ministra Tanzania accoglie proposte Ong

(ANSA) - IL CAIRO, 07 FEB - In una tavola rotonda svoltasi presso la Residenza dell'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam, la Ministra per le "Pari opportunità e l'empowerment femminile" tanzaniana, Dorothy Gwajima, ha accolto una proposta avanzata in quella sede da ong locali di "inasprire la normativa" contro le mutilazioni genitali femminili a (Mgf) l fine di "scoraggiare tale pratica". Lo riferisce un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'Ambasciata d'Italia in Tanzania.

La ministra ha "posto un particolare accento sul fatto che l'Amministrazione Hassan, grazie alle sue politiche, ha già ottenuto il risultato di far diminuire la percentuale di casi di Mgf in questo Paese", riferisce ancora il post.

L'incontro è stato ospitato ieri dall'Ambasciatore d'Italia, Marco Lombardi, in occasione della "Giornata internazionale delle Nazioni Unite per la tolleranza zero contro le mutilazioni genitali femminili" ed organizzato insieme con le delegazioni locali di Unfpa, Unicef, e l'Aics di Nairobi.

Vi hanno partecipato anche rappresentati delle forze di polizia, personalità religiose, associazioni tanzaniane impegnate per la lotta alle mutilazioni e "un importante numero di giornalisti che hanno garantito" una copertura mediatica dell'evento organizzato per sensibilizzare il grande pubblico sul tema scelto dalle Nazioni Unite per il 2023: "La partnership con uomini e ragazzi per terminare le Mgf".

Nel suo intervento, "Lombardi ha posto un particolare accento sul fatto che la lotta contro le mutilazioni genitali femminili è una priorità di politica estera del Governo Italiano e che bambine e ragazze hanno il diritto di vivere libere da violenze", scrive il post.

L'ambasciatore ha sottolineato che "fermare le Mgf richiede anche il coinvolgimento di uomini e ragazzi: si tratta infatti di una responsabilità comune volta a sostenere politiche ed investire in programmi che consentano la fine di questa pratica aberrante". (ANSA).