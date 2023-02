Italia-Israele: oggi 74/o di avvio relazioni diplomatiche

(ANSA) - TEL AVIV, 07 FEB - "Forti delle nostre comuni radici culturali e dei nostri valori comuni, siamo riusciti a costruire negli anni una solida partnership tra i nostri Paesi e una vera amicizia tra i nostri popoli, anche grazie al grande contributo delle comunità ebraiche italiane". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Israele Sergio Barbanti in occasione, oggi, del 74/o anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Italia e Israele.

"Presso l'Ambasciata d'Italia - ha aggiunto e il messaggio è stato diffuso anche su Twitter - siamo impegnati ad approfondire ulteriormente le nostre relazioni bilaterali in tutti i campi della cooperazione, che vanno dal settore politico e militare, al commercio, alla scienza, all'industria, alla tecnologia e alla cultura".

Partendo dai risultati congiunti ottenuti in questi 74 anni, Barbanti ha aggiunto: "non vediamo l'ora di creare nuove opportunità di cooperazione e affrontare insieme le sfide comuni per costruire un futuro sicuro, pacifico e prospero per i nostri popoli". " E sono sicuro - ha concluso l'ambasciatore - che c'è ancora molta strada da fare. Il nostro passato fornisce il carburante per i nostri sogni, i nostri sogni possono essere i progetti per il nostro futuro.

Viva l'Italia! Mazal Tov Israele!". (ANSA).