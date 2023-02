Tripodi inaugura la collezione della Farnesina a Singapore

Il sottosegretario agli Affari Esteri Maria Tripodi ha inaugurato oggi a Singapore la prima tappa del viaggio in Asia della mostra itinerante di arte contemporanea della Collezione Farnesina "La Grande visione italiana".

"Questa mostra - ha detto il sottosegretario nel suo intervento - è contemporanea per i contenuti e per i suoi obiettivi. È una presa di coscienza della Farnesina delle dinamiche in atto a livello planetario, che vedono spostare il pendolo della storia verso la regione del mondo bagnata dagli oceani Indiano e Pacifico.

La Grande visione italiana" - ha proseguito - non è solo una mostra. È un'offerta di dialogo. Oggi i creativi dell'arte italiana guardano all'Asia e al Pacifico con curiosità e attenzione, alla ricerca di nuovi ponti da costruire. Vogliamo accrescere l'interesse del pubblico di quei paesi per il talento dei movimenti artistici e culturali dell'Italia contemporanea".

Ospite d'onore della cerimonia il minister of State per il Ministero del Commercio e dell'Industria e per il Ministero della Cultura, Low Yen Ling, con cui il sottosegretario ha avuto al termine un colloquio. L'incontro e' stato un'occasione per esprimere soddisfazione per il lancio congiunto lo scorso ottobre del bando per progetti dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato nel 2016. Un grande successo che ha visto la partecipazione di quasi un migliaio di scienziati singaporeani e italiani e che conferma anche in campo scientifico il grande potenziale della collaborazione tra i nostri due paesi.

Un altro incontro bilaterale, quello con il National Art Council e i principali interlocutori istituzionali di Singapore nel campo dell'arte, della cultura e della comunicazione, ha preceduto la cerimonia di inaugurazione. Esso ha consentito un confronto sulle rispettive strategie di promozione culturale e di discutere di possibili iniziative congiunte da realizzare in Italia anche nell'ambito del nostro partenariato con l'ASEAN.

"Siamo davvero lieti di accogliere a Singapore il nostro sottosegretario Maria Tripodi - ha dichiarato l'ambasciatore Vattani - per inaugurare questa splendida mostra. L'obiettivo che ispira ogni nostra iniziativa e' di offrire una visione il più possibile attuale dell'Italia, attraverso tutte le nostre eccellenze: dall'arte contemporanea ai settori di avanguardia dell'industria, della tecnologia, della ricerca scientifica e del design, nella convinzione che una migliore conoscenza del potenziale industriale e innovativo dell'Italia darà ulteriore slancio alla presenza italiana a Singapore e ai rapporti tra le nostre nazioni".

Le 70 opere saranno in mostra dal 7 al 25 febbraio 2023 saranno ospitate nella prestigiosa sede de "The Arts House" a Singapore, già sede del primo Parlamento della Città Stato, e nello spazio espositivo della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Singapore. (ANSA).