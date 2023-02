Inaugurato a Lisbona un giardino dedicato a Antonio Tabucchi

(ANSA) - LISBONA, 03 FEB - Alla presenza del Sindaco di Lisbona Carlos Moedas si è svolta stamani, con grande partecipazione emotiva della popolazione intervenuta alla cerimonia, l'inaugurazione del giardino che la capitale portoghese ha voluto intitolare ad Antonio Tabucchi.

Nel suo discorso l'Ambasciatore d'Italia in Portogallo, Carlo Formosa, ha ricordato come Tabucchi sia stato uno scrittore di grande impegno civico, sempre in dialogo con la polis, e perciò è specialmente emozionante l'omaggio che la sua città d'elezione dedica all'autore di Sostiene Pereira, definito dai critici il più portoghese degli scrittori italiani. "La Lisbona internazionale in cui oggi viviamo deve molto a Tabucchi - ha detto il Sindaco Moedas. - Egli ha diffuso la nostra poesia nel grande Paese della cultura che è l'Italia".

L'Ambasciatore Formosa, a sua volta, ha ribadito come l'opera di Tabucchi, contribuendo a costruire la peculiare identità letteraria di Lisbona in Europa e nel mondo, abbia influenzato diverse generazioni di italiani. "Sono circa 40.000 gli italiani che vivono oggi in Portogallo, facendo della nostra comunità la quarta più numerosa del Paese e la prima tra i Paesi europei. Alla scoperta del Portogallo da parte dei nostri connazionali ha certamente contribuito l'opera di Tabucchi", ha affermato Formosa.

Il Jardim Antonio Tabucchi è ubicato nel Rione Misericordia, in prossimità della Praça das Flores, nel quartiere di residenza dello scrittore e della famiglia Tabucchi a Lisbona. Oltre alla stampa accreditata e a numerose autorità cittadine, erano presenti alla cerimonia la vedova di Tabucchi, Maria José de Lancastre, e i figli del grande scrittore. (ANSA).