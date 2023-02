Tunisia: da Italia mezzi per lotta a immigrazione irregolare

(ANSA) - TUNISI, 02 FEB - "L' Ambasciatore d'italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, insieme ai rappresentanti del Ministero dell'Interno tunisino, ha preso parte alla cerimonia di consegna di mezzi ed equipaggiamenti, donati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con Unops, nel quadro della cooperazione italo-tunisina nel contrasto all'immigrazione irregolare". Lo fa sapere in una nota la Rappresentanza diplomatica italiana presisando che "è stata l'occasione per confermare il costante sostegno assicurato dall'Italia alla Tunisia, nell'ambito del comune approccio globale al fenomeno migratorio". (ANSA)