Serbia: amb.Gori incontra ministro diritti umani e minoranze

(ANSAmed) - BELGRADO, 02 FEB - L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha incontrato oggi il Ministro per i Diritti Umani, le Minoranze ed il Dialogo Sociale, Tomislav Žigmanov. Al centro del colloquio le iniziative del Governo serbo in tema di tutela dei diritti umani e delle minoranze oltre alle possibili collaborazioni tra Roma e Belgrado in questo campo.

"La Serbia negli ultimi anni ha intrapreso importanti iniziative a tutela dei diritti umani e delle minoranze. Sono certo che Belgrado continuerà ad impegnarsi sul percorso intrapreso, favorendo così anche la riconciliazione regionale", ha dichiarato l'Ambasciatore Gori. "L'Italia sostiene direttamente il rafforzamento del dialogo sociale in Serbia - ha aggiunto - settore in cui finanziamo la realizzazione di numerosi progetti promossi dalla società civile.". (ANSAmed).