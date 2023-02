Serbia: in Ambasciata incontro tra Sistema Italia e imprese

(ANSAmed) - BELGRADO, 01 FEB - Si è svolto oggi presso l'Ambasciata d'Italia a Belgrado un incontro tra gli attori del "Sistema Italia" in Serbia (Ambasciata, ICE, Confindustria Serbia e Camera di Commercio Italo-Serba) ed i nostri imprenditori operanti nel Paese. La riunione è stata l'occasione per presentare gli esiti della Conferenza di Trieste sui Balcani del 24 gennaio scorso e le attività preparatorie del Business Forum Italia-Serbia che si terrà a marzo a Belgrado.

"Esiste un nuovo impegno politico dell'Italia nei Balcani su cui dobbiamo fare leva per sviluppare ulteriormente i rapporti economici tra Italia e Serbia, un Paese che si appresta a finalizzare accordi di libero scambio con Cina, Egitto, EAU e Corea del Sud", ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, nel suo intervento. "Il Business Forum di marzo - ha sottolineato Gori - sarà l'occasione per presentarci come un Sistema unito, con una visione comune al fine di rafforzare la nostra presenza economica in Serbia in settori ad alto contenuto tecnologico". (ANSAmed).