Serbia: ambasciatore Gori incontra il ministro delle finanze

(ANSAmed) - BELGRADO, 01 FEB - L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, è stato ricevuto oggi dal Vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze, Sinisa Mali. L'incontro è stato incentrato sugli esiti della Conferenza di Trieste, sull'eccellente andamento dei rapporti economici tra i due Paesi e sulle ulteriori collaborazioni commerciali, anche in vista del Business Forum Italia-Serbia che si terrà a marzo a Belgrado.

"Il prossimo Business Forum sarà l'occasione per rinnovare i legami economici tra Italia e Serbia. Per farlo metteremo in campo nuovi strumenti finanziari, con l'obiettivo di favorire gli investimenti italiani anche in settori ad alto contenuto tecnologico come: transizione verde ed energetica, agri-tech e digitalizzazione", ha dichiarato l'Ambasciatore Gori.

"In questo contesto - ha aggiunto - la partecipazione dell'Italia come Paese partner della Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Novi Sad sarà una ulteriore importante vetrina per il nostro Paese". (ANSAmed).