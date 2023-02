Onorificenza italiana a uno dei padri costituenti spagnoli

(ANSA) - MADRID, 01 FEB - L'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, ha consegnato a Madrid le insegne di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana al giurista spagnolo Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, considerato uno dei padri costituenti nel Paese iberico.

De Miñón è stato infatti uno degli incaricati di elaborare la Costituzione spagnola del 1978, peraltro ispirata alla Carta Costituzionale italiana. "Il Professor Herrero y Rodríguez de Miñón è una figura di assoluto spessore e rilievo accademico, che gode di grande prestigio in Spagna quanto all'estero.

Quest'onorificenza, concessa dal Presidente della Repubblica italiana, vuole essere un riconoscimento al suo lavoro e al suo importante contributo allo sviluppo dei valori democratici, così come all'amicizia italo-spagnola, in particolare nel campo giuridico-costituzionale", ha dichiarato Guariglia.

Nel corso della sua carriera, il giurista spagnolo è stato professore in varie università spagnole e straniere, occupandosi soprattutto dell'organizzazione giuridica della transizione politica in Spagna verso un sistema democratico, all'indomani della fine del regime franchista. Lo scorso 6 ottobre, De Miñón aveva pronunciato la laudatio per il presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex primo ministro Giuliano Amato, in occasione della cerimonia di ingresso dello stesso Amato quale membro onorario della Real Accademia di Scienze Morali e Politiche di Spagna. (ANSA).