Missione di 26 aziende italiane dell'Oil&Gas in Kuwait

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Ventisei società italiane nel settore Oil&Gas hanno compiuto una missione in Kuwait, il 30 e 31 gennaio, organizzata dall'Ambasciata d'Italia in stretta collaborazione con Sace, la nostra Export Credit Agency, Confindustria e Ice, Italian Trade Agency.

Nel corso della visita si sono svolti incontri alla Camera di Commercio e Industria del Kuwait, con Kuwait Petroleum Corporation (Kpc) e presso il Ministero dell'Elettricità e dell'Acqua (Mew), oltre a sessioni di approfondimento su Doing Business in Kuwait curate da Kpmg e i principali studi legali kuwaitiani.

Una mattinata è stata dedicata ai BtoB con circa 50 società kuwaitiane di settore.

In apertura dei lavori l'ambasciatore italiano in Kuwait, Carlo Baldocci, ha messo in evidenza le notevoli opportunità per le aziende italiane in Kuwait, rilevando come le esportazioni dall'Italia, già cresciute durante il biennio pandemico, hanno registrato nel corso del 2022 un incremento particolarmente significativo superando di oltre il 100% il dato registrato nell'anno precedente e pongono l'Italia al primo posto fra i trade partner Ue del Kuwait, settimo in assoluto. (ANSA).