Giorno memoria: ad Hanoi film di Roberto Faenza 'Anita B.'

(ANSA) - HANOI, 31 GEN - Per celebrare la Giornata della Memoria delle vittime dell'Olocausto, l'Ambasciata italiana in Vietnam ha organizzato ieri ad Hanoi, presso il centro culturale Casa Italia, la proiezione del film "Anita B." del regista Roberto Faenza.

Introducendo la serata, l'Ambasciatore italiano in Vietnam Antonio Alessandro ha sottolineato l'importanza della memoria, "soprattutto per chi, come noi, è stato contemporaneamente vittima e responsabile, almeno in parte, della Shoah. "Questo è il nostro modo di ricordare, e quanto più il tempo scorre, tanto più è importante organizzare eventi di questo tipo" ha detto l'ambasciatore, aggiungendo che ci fa anche piacere cogliere l'occasione per celebrare tutte quelle persone che, non ebree, hanno potuto e voluto aiutare il popolo ebraico.

La scelta del film, in particolare, ha posto l'accento sui sopravvissuti e sulla loro vita dopo la tragedia, caratterizzata dalla necessità, insieme, di ricordare e di dimenticare.

Hanno partecipato alla serata anche l'Ambasciatore israeliano in Hanoi Yaron Mayer e l'Ambasciatore europeo in Vietnam Giorgio Aliberti. (ANSA).