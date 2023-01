Grassi rappresentante Italia a organizzazioni internazionali

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Vincenzo Grassi ha assunto oggi l'incarico di rappresentante permanente d'Italia presso le organizzazioni internazionali a Ginevra. Lo rende noto la Farnesina in un comunicato.

Grassi è nato a Napoli e si è laureato in Giurisprudenza all'Università di Napoli.

Il 1° marzo 1984, in seguito ad esame di concorso, è stato nominato Volontario nella carriera diplomatica. Alla Farnesina ha prestato servizio presso la Direzione Generale degli Affari Economici. Il 10 dicembre 1987 ha assunto come Secondo Segretario, poi Primo Segretario commerciale, al Cairo ed il 1° ottobre 1990 come Primo Segretario commerciale alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la Cee a Bruxelles.

Nel 1994, rientrato al ministero, ha prestato servizio presso la Direzione Generale degli Affari Economici. Dal 13 luglio 1998 ha ricoperto l'incarico di Consigliere a Parigi. Dal 31 agosto 2002 ha prestato servizio alla Direzione Generale per l'Integrazione Europea, prima come Capo della Task Force per la Presidenza dell'Unione Europea poi come Capo dell'Ufficio VI (Dgie).

Dal 16 aprile 2007 ha ricoperto l'incarico di Rappresentante Permanente Aggiunto presso l'UE a Bruxelles. Alla Farnesina, ha prestato servizio alla Direzione Generale per l'Integrazione Europea, dove dal 9 gennaio 2013 ha ricoperto l'incarico di vice direttore generale per l'Unione Europea e direttore centrale per l'Integrazione Europea. Dal 22 luglio 2013 ha ricoperto l'incarico di Capo del dipartimento per le Politiche Europee presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Dal 28 febbraio 2014 ha prestato servizio presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese con l'incarico di responsabile della riforma dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole e coordinatore dell'Anno dell'Italia in America Latina. Dal 1° ottobre 2015 ha ricoperto l'incarico di Ambasciatore a Bruxelles. Dal 30 dicembre 2016 ha ricoperto l'incarico di Segretario Generale presso l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole. È Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. (ANSA).