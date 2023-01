Cuba: doppio show di Fabio Lepore al Jazz Plaza Festival

(ANSA) - L'AVANA, 30 GEN - Il cantante italiano Fabio Lepore si è esibito per due volte nell'ultimo fine settimana a Cuba nell'ambito della 38/a edizione del Jazz Plaza Festival di L'Avana, riscuotendo un vivo successo e manifestando la sua "viva gioia" per la sua prima partecipazione a questo evento di rilevanza internazionale.

Promosse dall'ambasciata d'Italia, le performance di Lepore hanno permesso all'artista di mostrare le sue qualità, accompagnato dall'orchestra cubana del Conservatorio Amadeo Roldán diretta da Jorge Sergio Ramírez, venerdì al Teatro Martì e sabato al Teatro America.

Prima di esibirsi, Lepore aveva assicurato via Facebook di essere "pronto ed entusiasta" della sua permanenza a Cuba, proponendo anche una sua foto alla guida di una vecchia Ford degli anni '50 per le strade dell'Avana.

Il vocalista italiano si è proposto al pubblico cubano sull'onda di alcuni dei suoi importanti successi delle performances nel London Jazz Festival britannico, nel Boston Green Festival statunitense, nel Jazz Most Festival Minsk per la World Cup di hockey su ghiaccio del 2014 e in ben 12 soggiorni in Cina con spettacoli nei più grandi teatri del paese asiatico.

Parallelamente al Festival Jazz, l'ambasciata d'Italia a Cuba ha organizzato una mostra di fotografie del critico musicale e musicista Valerio Corzani, dal titolo 'Geometria dell'Incanto'.

"La bellezza dell'Italia - ha spiegato l'ambasciata in un tweet - raccontata dallo sguardo poetico di Valerio Corzani.

Abbina immagini e influenze sonore, in un viaggio che tocca 30 luoghi italiani". (ANSA).