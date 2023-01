Giorno memoria: ambasciatore Monti visita museo ghetto di Riga

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - L'Ambasciatore d'Italia in Lettonia, Alessandro Monti, si è recato oggi in visita al Museo del Ghetto di Riga in occasione della ricorrenza del Giorno della memoria.

Durante la visita, l'Ambasciatore è stato accompagnato dalla curatrice del museo, Yuliya Tereshchenko.

"Ricordare l'Olocausto non significa soltanto onorare la memoria delle vittime della più grande tragedia della nostra comune storia europea, ma anche riflettere sulle terribili e ingiuste sofferenze umane che l'antisemitismo, così come ogni altra forma di pregiudizio e di odio collettivo, è ancora oggi in grado di provocare ovunque nel mondo", ha sottolineato l'ambasciatore a margine della visita.

Nel corso della giornata, l'ambasciatore Monti ha inoltre partecipato alla cerimonia commemorativa presso la foresta di Bikernieki, dove ha deposto, insieme agli altri membri del corpo diplomatico accreditato, una corona di fiori al monumento in memoria degli oltre 70 mila ebrei lettoni vittima dell'Olocausto. (ANSA).