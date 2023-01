Giorno Memoria: a Belgrado conferenza su ricordo Shoah

(ANSAmed) - BELGRADO, 27 GEN - In occasione del Giorno della Memoria 2023, l'Ambasciata d'Italia a Belgrado e l'Istituto Italiano di Cultura in Serbia hanno organizzato una conferenza incentrata sulla salvaguardia della memoria dell'Olocausto.

All'evento, realizzato in collaborazione con lo studio Morpurgo De Curtis Architetti Associati, che ha curato la progettazione del Memoriale della Shoah di Milano, hanno partecipato l'architetto Annalisa De Curtis e lo storico Milovan Pisarri.

L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia commemorativa presso il Memoriale "Staro Sajmište" di Belgrado, ha introdotto la tavola rotonda ricordando come il Giorno della Memoria rappresenti "non solo un monito a non dimenticare l'orribile crimine della Shoah ma anche un'esortazione a meditare, studiare, elaborare e vigilare". "È inoltre un momento - ha aggiunto Gori - per sostenere la lotta contro l'antisemitismo in tutte le sue forme". (ANSAmed).