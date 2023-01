Amb.Gori, tra Italia e Serbia rapporti ottimi, appoggio sull'Ue

(ANSA) - BELGRADO, 27 GEN - L'ottimo stato dei rapporti tra Italia e Serbia in tutti i campi è stato sottolineato dall'ambasciatore a Belgrado Luca Gori, che ha ribadito il pieno sostegno del nostro Paese al processo di integrazione europea della Serbia e dell'intera regione dei Balcani occidentali.

In un'intervista oggi all'agenzia Tanjug, l'ambasciatore ha parlato di un "dialogo molto importante" in particolare a livello politico. "La nostra premier Giorgia Meloni ha incontrato di recente il presidente Aleksandar Vucic a Tirana, i nostri ministri degli Esteri e della Difesa sono stati in visita a Belgrado a novembre, hanno incontrato il presidente e i loro colleghi e hanno convenuto sull'ulteriore sviluppo dei nostri rapporti", ha detto Gori. Sul piano economico, ha aggiunto, l'Italia è con la Germania uno dei più importanti partner della Serbia nell'Unione europea. "In Serbia sono registrate più di 1.200 aziende italiane e l'interscambio commerciale supera i quattro miliardi di euro. Pochi giorni fa sono stato a Trieste alla conferenza dedicata all'Italia e ai Paesi balcanici, e devo dire che le relazioni tra Italia e Serbia hanno avuto un posto centrale in tutte le nostre discussioni", ha affermato l'ambasciatore, per il quale l'allargamento dell'Ue costituisce una questione cruciale per l'Italia.

"Il processo di allargamento procede nei Balcani, ma purtroppo tale progresso è lento. E comprendo pienamente la frustrazione e lo stato dell'opinione pubblica su questo tema.

Da una parte è responsabilità dell'Ue, dall'altra dei Paesi della regione che devono attuare le riforme, e a questo riguardo vedo un progresso in Serbia, in particolare sulla riforma in campo giudiziario", ha detto Gori, assicurando che l'Italia resterà capofila negli sforzi per accelerare il processo di allargamento, che è cruciale per la stabilità della regione e per il futuro dell'intera Europa.

Sulle prospettive di nuovi investimenti italiani in Serbia, l'ambasciatore ha fatto riferimento a due importanti eventi previsti nei prossimi mesi - un Business Forum Italia-Serbia in programma a Belgrado il 21 marzo, che si concentrerà su tre settori: transizione energetica e verde, agricoltura e agritecnologia, infrastrutture. L'altro evento di rilievo sarà la Fiera internazionale dell'agricoltura di Novi Sad a maggio, alla quale l'Italia sarà Paese partner.

Sulla crisi del Kosovo, l'ambasciatore d'Italia ha detto di ritenere che uno degli elementi chiave per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina sia l'attuazione dell'accordo sulla creazione della Comunità delle municipalità a maggioranza serba in Kosovo. Sul tavolo del negoziato, ha osservato, vi è la proposta europea di accordo fra le parti.

"Apprezziamo molto l'approccio del presidente Aleksandar Vucic.

Nei prossimi giorni vi saranno i dibattiti in Serbia sul futuro del Kosovo. E' importante che tutti insieme lavoriamo, in modo costruttivo, affinchè i rapporti tra Serbia e Kosovo si stabilizzino". (ANSA).