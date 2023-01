Serbia: Italia vuole rafforzare qualità presenza economica

(ANSAmed) - BELGRADO, 26 GEN - L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha incontrato oggi il Ministro per gli Investimenti Pubblici Marko Blagojević. Al centro del colloquio - sulla scia della Conferenza di Trieste ed in vista del Business Forum Italia-Serbia di marzo - le possibili collaborazioni nei progetti infrastrutturali ad alto contenuto tecnologico: ospedali, teatri, scuole, stadi.

"L'Italia è uno dei principali investitori stranieri in Serbia sia per numero che per valore dei progetti e vuole rafforzare la qualità della sua presenza economica nel Paese, promuovendo le competenze e il know how del nostro Paese in settori che presentano grandi opportunità, dalle reti infrastrutturali al waste water management", ha dichiarato l'Ambasciatore Gori. "Vogliamo mobilitare imprese e risorse - ha aggiunto - per rinnovare la nostra presenza economica in Serbia". (ANSAmed).