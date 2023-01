Inviato speciale Comitato Expo 2030 Roma a Dakar per vertice

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - L'inviato speciale del Comitato promotore per Expo 2030 Roma, Mario Giro, ha partecipato al vertice della Banca Africana di Sviluppo 'Dakar 2 - Nutrire l'Africa' dedicato alla sovranità alimentare nel continente e tenutosi nella capitale senegalese. Lo rende noto un comunicato dell'ambasciata d'Italia a Dakar, che precisa la partecipazione di oltre venti capi di Stato africani all'appuntamento.

Come inviato speciale per Expo 2030 Roma, Giro ha avuto proficui incontri con rappresentanti di alto livello delle istituzioni e della società civile senegalese e di altri Paesi africani. Nei confronti avuti, Giro ha valorizzato i punti forti della candidatura italiana costruita sul tema 'Popoli e Territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione', continua il comunicato.

"La sovranità alimentare è al centro dell'agenda continentale africana", ha detto Giro. "In questo senso la proposta italiana per l'Esposizione universale del 2030 può sostenere le politiche nazionali, in particolare attraverso la grande attenzione alla demografia, all'urbanizzazione e alla sostenibilità ambientale, sfide che molti Paesi africani stanno affrontando e che potranno trovare a Expo 2030 Roma un'occasione di approfondimento e di valorizzazione delle rispettive politiche e migliori pratiche", ha aggiunto.

Secondo l'ambasciatore italiano in Senegal, Giovanni Umberto De Vito, "il Senegal è fra i Paesi africani più impegnati per il raggiungimento dell'indipendenza alimentare e l'Italia ha un ruolo di spicco nell'accompagnarlo in questo percorso grazie ai numerosi investimenti in campo agricolo, al rilevante trasferimento di conoscenze nei progetti della cooperazione italiana e alla stretta collaborazione in ambito multilaterale".

"Expo 2030 Roma potrà offrire ulteriori opportunità ai Paesi africani sotto questo profilo", ha concluso. (ANSA).