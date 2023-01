Farnesina: Pierluigi D'Elia nuovo ambasciatore in Oman

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La Farnesina ha reso noto che Pierluigi D'Elia ha assunto oggi l'incarico di Ambasciatore d'Italia a Mascate, in Oman.

Nato a Salerno e laureato in Giurisprudenza all'Università di Salerno.

Il 17 dicembre 2001, in seguito ad esame di concorso, è stato nominato Segretario di Legazione in prova. Alla Farnesina ha prestato servizio presso la Direzione Generale dell'Integrazione Europea e la Direzione Generale dei Paesi dell'Asia, Oceania, Pacifico e Antartide.

Il 27 giugno 2005 ha assunto come Secondo Segretario, poi Primo Segretario, alla Rappresentanza Permanente presso l'UE a Bruxelles, il 30 marzo 2009 come Primo Segretario a Bucarest ed il 21 novembre 2011 come Reggente il Consolato Generale a Tripoli, poi Console Generale.

Rientrato al Ministero, ha prestato servizio presso la Direzione Generale per l'Unione Europea come Capo dell'Ufficio IV.

Dal 20 dicembre 2017 ha prestato servizio presso l'Ufficio del Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal 5 settembre 2019 ha ricoperto l'incarico di Consigliere Diplomatico del Ministro per gli Affari Europei.

Ha svolto incarichi di docenza a titolo gratuito alla Scuola Nazionale di Amministrazione ed è stato ideatore e "Project leader" di un gemellaggio tra Italia e Polonia sostenuto dall'UE per formare i funzionari del Governo polacco in tema di affari europei. (ANSA).