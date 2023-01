Italia-Serbia: amb.Gori incontra Gruppo Parlamentare Amicizia

(ANSAmed) - BELGRADO, 25 GEN - L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha incontrato oggi il Gruppo Parlamentare serbo di Amicizia con l'Italia, presieduto dall'On. Jovan Palalic. Un incontro ad ampio spettro in cui sono stati affrontati tutti i temi dell'azione italiana in Serbia: dalle eccellenti relazioni politiche bilaterali, alla promozione culturale, alla cooperazione economico-commerciale e a quella scientifica. All'incontro hanno partecipato, oltre ai funzionari dell'Ambasciata, anche i diversi attori del "Sistema Italia": il Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, il Vice Presidente della Camera di Commercio Italo Serba ed il Direttore Generale di Confindustria Serbia.

"L'Italia crede nella Serbia e nei Balcani Occidentali e vuole essere protagonista nel Paese e nella regione come dimostrano la Conferenza di Trieste di ieri ed il Business Forum Italia-Serbia, che si terrà a Belgrado a marzo, due iniziative fortemente volute dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani", ha dichiarato l'Ambasciatore Gori. "L'incontro di oggi - ha aggiunto - ha permesso di sottolineare l'importanza della diplomazia parlamentare nel rapporto tra Italia e Serbia". (ANSAmed).