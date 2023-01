Ambasciata d'Italia in Portogallo ricorda vittime dell'Olocausto

(ANSA) - LISBONA, 25 GEN - In occasione della Giornata Mondiale della Memoria delle Vittime dell'Olocausto, l'Ambasciata d'Italia in Portogallo, l'Istituto Italiano di Cultura e l'Associazione Hagadá-Tikvá con il Museo Ebraico di Lisbona, presenteranno il 27 gennaio presso il Museo Nazionale della Musica di Lisbona un concerto del trio d'archi Artemisia String Trio. Lo spettacolo, con ingresso gratuito, sarà aperto da un intervento dell'Ambasciatore d'Italia in Portogallo, Carlo Formosa, e vedrà la partecipazione della nota scrittrice e giornalista Esther Mucznik, Presidente dell'Associazione Hagadá specializzata sui temi dell'Olocausto e della Shoah, oltre che del Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Stefano Scaramuzzino.

Il concerto rappresenta un omaggio al parroco portoghese Joaquim Carreira, al quale nel 2015 è stato assegnato il titolo postumo di "Giusto tra le Nazioni" per aver protetto e salvato dalla deportazione centinaia di ebrei italiani durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre era Rettore del Pontificio Collegio Portoghese di Roma.

"Raccontare la profonda amicizia tra Italia e Portogallo non solo nella quotidianità delle nostre relazioni bilaterali, ma anche nell'eccezionalità dei momenti più drammatici della nostra Storia collettiva è uno dei principali obiettivi della mia missione", ha sottolineato l'ambasciatore Formosa.

Oltre al concerto, durante la sua permanenza a Lisbona il Trio Artemisia prenderà parte alle registrazioni di un documentario dedicato a Padre Carreira che conterrà interviste alla Direttrice dell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, Silvia Haia Antonucci, alla responsabile dell'Archivio Storico della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, Laura Brazzo, nonché allo storico Andrea Riccardi e all'ultimo rifugiato ancora in vita salvato da Padre Joaquim, Luigi Priolo.

Proprio il figlio di Luigi, il compositore e musicista Anton Giulio Priolo, eseguirà con l'Artemisia String Trio un repertorio che include temi della tradizione della cultura ebraica e brani composti ad hoc per il documentario che verrà trasmesso dalla televisione portoghese a febbraio. Il programma del concerto include tra gli altri anche brani di Antonio Vivaldi, Nicola Piovani, John Williams, Herman Yablokoff, rielaborati e orchestrati da Anton Giulio Priolo per il Trio d'archi Artemisia String Trio. (ANSA).