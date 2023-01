Tunisia: Italia primo partner commerciale nel 2022

(ANSA) - TUNISI, 24 GEN - L'Italia si conferma il primo partner commerciale della Tunisia nel 2022, davanti a Francia, Germania e Cina. Lo rende noto l'Ambasciata d'italia in Tunisia aggiungendo che "per rafforzare tale primato è in via di organizzazione un business forum che si terrà nella prima metà del 2023 come annunciato nel corso della recente visita congiunta in Tunisia del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani e del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi". (ANSA)