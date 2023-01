Rep.Dominicana: presidente riceve delegati Università Bologna

(ANSA) - SANTO DOMINGO, 24 GEN - Una delegazione dell'Università di Bologna (Unibo), composta dalla prorettrice, Raffaella Campaner, dal direttore di Cardiochirurgia, Davide Pacini e dal cardiochirurgo, Marco Pagliaro, è stata ricevuta, insieme all'ambasciatore italiano, Stefano Queirolo Palmas, dal presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader.

L'incontro, riferisce un comunicato, avviene a seguito dell'accordo tra la Facoltà di Medicina di Unibo e il centro medico specializzato Cedimat di Santo Domingo, per la formazione di specialisti dominicani, lo scambio di esperienze, ricercatori e studenti, e la conduzione di ricerche congiunte.

L'accordo, si ricorda, è stato firmato lo scorso 23 settembre a Roma, presso la Camera dei Deputati, alla presenza dei due ambasciatori.

Ad una colazione di lavoro offerta dal presidente Abinader, hanno partecipato anche i ministri della Presidenza, Josè Paliza, e della Sanità, Daniel Rivera, nonché i tre ambasciatori dominicani a Roma, Tony Raful (Quirinale), Luis Montalvo (Santa Sede) e Mario Arvelo (Fao).

L'incontro a Palazzo è stato organizzato dal consigliere presidenziale per la Sanità, e direttore sanitario di Cedimat, Jorge Marte, insieme a Cesar Herrera, direttore del dipartimento cardiovascolare, e alla direttrice generale, Milagros Ureña.

Le due delegazioni di Cedimat e di Unibo hanno anche esaminato i progetti comuni da attuare nell'ambito dell'accordo e hanno partecipato a una conferenza stampa.

La Prorettrice Campaner ha infine incontrato la vice ministra dell'Università, Paula Disla, per favorire una maggior partecipazione di Bologna e del sistema universitario italiano al programma di borse di studio all'estero finanziato dal governo dominicano. (ANSA).