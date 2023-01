Italia-Cuba: Fabio Lepore al Jazz Plaza 2023 di L'Avana

(ANSA) - L'AVANA, 24 GEN - Ha preso il via a L'Avana la 38/a edizione del Jazz Plaza 2023, uno degli appuntamenti internazionali più attesi dell'anno all'Avana, con la partecipazione di artisti di varie Nazioni, e con la partecipazione per l'Italia di Fabio Lepore, considerato uno dei migliori cantanti jazz italiani.

Lepore, riferisce un comunicato dell'ambasciata d'Italia a Cuba, si esibirà due volte, il 27 e 28 gennaio nel Teatro Martì, accompagnato dall'orchestra cubana del Conservatorio Amadeo Roldán, diretta da Jorge Sergio Ramírez.

Sul palcoscenico del Jazz Plaza si esibiranno fra gli altri il sassofonista e compositore americano Ted Nash e il fisarmonicista argentino Chango Spasiuk.

Vale la pena ricordare che Lepore riscuote un grande successo internazionale di pubblico e di critica per le sue composizioni chiaramente legate all'età d'oro di jazz vocale.

Alcuni dei suoi importanti successi hanno riguardato le sue performances nel London Jazz Festival britannico, nel Boston Green Festival statunitense, nel Jazz Most Festival Minsk per la World Cup di hockey su ghiaccio del 2014 e in ben 12 soggiorni in Cina con spettacoli nei più grandi teatri del paese asiatico.

Ripetutamente, negli anni scorsi, al Jazz Plaza di Cuba hanno partecipato sin dalla sua fondazione alcuni dei più grandi esponenti della culla universale del Jazz, gli Stati Uniti. Parallelamente al Festival Jazz, l'ambasciata d'Italia a Cuba ha organizzato una mostra di fotografie del critico musicale e musicista Valerio Corzani, dal titolo 'Geometria dell'Incanto'.

"La bellezza dell'Italia - spiega l'ambasciata in un tweet - raccontata dallo sguardo poetico di Valerio Corzani. Abbina immagini e influenze sonore, in un viaggio che tocca 30 luoghi italiani". (ANSA).