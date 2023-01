Incontro sulle terre rare all'Ambasciata d'Italia a Berlino

(ANSA) - BERLINO, 24 GEN - La collaborazione tra Italia e Germania per definire le giuste priorità nell'agenda europea per l'approvvigionamento di materie prime e terre rare è stata stasera al centro della tavola rotonda "Rare Earth elements and the materials for the twin transition: a challenge for the European strategic autonomy", ospitata all'ambasciata d'Italia a Berlino e alla presenza dell'ambasciatore Armando Varricchio.

All'incontro hanno partecipato la segretaria di stato tedesca al ministero dell'Economia e per la protezione del clima, Franziska Brantner, i direttori di Erma (Alleanza europea per le materie prime) Massimo Gasparon e di Dera (Agenzia tedesca per le risorse minerarie) Peter Buchholz, e il coordinatore del Tavolo sulle materie prime al ministero per le Imprese e il made in Italy, Giacomo Vigna.

"Il biennio 2021-2022 passerà probabilmente alla storia come un momento decisivo di cambiamento, che ha aperto a una ridefinizione del ruolo della geopolitica e delle relazioni internazionali", ha detto l'ambasciatore Varricchio in apertura.

L'offerta globale delle cosiddette materie prime critiche non si sottrae a questa dinamica e ne è anzi già parte integrante, ha proseguito l'ambasciatore, che ha quindi sottolineato la necessità di trovare un nuovo, complesso equilibrio tra la ricerca dell'autonomia strategica europea e la tutela del libero mercato internazionale.

Per la segretaria di Stato Brantner eventi come la pandemia e la guerra in Ucraina hanno fatto emergere con chiarezza la dipendenza dalle catene di approvvigionamento globali e i rischi per le forniture di materie prime, "questo vale per tutti i Paesi Ue, ma in particolare per Germania e Italia come economie manifatturiere. Da qui la necessità urgente di una diversificazione delle linee di approvvigionamento, soprattutto per via della dipendenza asimmetrica dalla Cina".

Hanno partecipato all'evento anche rappresentanti qualificati dell'associazione industriale tedesca Bdi e di altre associazioni di settore, di Confindustria, del Bundestag ed esponenti della comunità scientifica e di think-tank. (ANSA).