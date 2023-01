Ambasciatore de Luca, grandi opportunità Italia in Indo-Pacifico

(ANSA) - NEW DELHI, 23 GEN - "Nessun'area ha mai avuto altrettante implicazioni politiche nello scenario globale" e l'Italia ha la volontà e le competenze per giocarvi un ruolo di spicco, nell'ambito della strategia dell'Ue. Lo sottolinea l'Ambasciatore d'Italia a Delhi, Vincenzo de Luca, in un articolo a sua firma su 'The Indian Express' dal titolo "L'attrazione dell'Indo-Pacifico".

"L'Indo Pacifico vede la competizione strategica tra Cina e Stati Uniti, produce quasi il 60% del Pil mondiale, con tre delle maggiori economie del mondo, Cina, India e Giappone, contribuisce a due terzi della crescita globale ed è centro dell'innovazione tecnologica", scrive l'Ambasciatore. In quest'area si gioca inoltre la transizione verde, con Cina e India che contribuiscono a più di un terzo delle emissioni globali.

"Il nostro ruolo", argomenta de Luca, "si giocherà nei settori del commercio, della transizione energetica, dello sviluppo digitale e della sicurezza marittima. In quanto secondo paese manufatturiero europeo, l'Italia può sostenere la politica commerciale dell'Ue e la firma dell'accordo di free-trade.

Grazie alle nostre eccellenze industriali possiamo contribuire alla transizione energetica e allo sviluppo dei domini digitali, con la condivisione di tecnologie già prevista dalla partnership strategica sottoscritta un anno fa dai due premier".

Si aprono nuove opportunità nel settore della connettività, con la creazione di Blue and Raman System, il cavo sottomarino della Sparkle, che vede Tim assieme a Google e altri operatori, informa inoltre l'Ambasciatore. Che conclude: "L'Italia potrà avere infine un ruolo di rilievo nella sicurezza delle rotte marittime, grazie all'esperienza di operazioni come Atlanta e alle sue competenze industriali". (ANSA).