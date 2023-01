Giappone-Italia: più cooperazione su scienza e tecnologia

(ANSA) - TOKYO, 21 GEN - Un aggiornamento sui programmi nazionali italiano e giapponese nei campi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, è stato fatto nel corso del 15/o Meeting del Comitato congiunto tra i due Paesi sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, svoltosi a Tokyo alla presenza della rappresentante del Ministero degli Affari Esteri nipponico, Misako Kaji, e dell'Ambasciatore d'Italia a Tokyo Gianluigi Benedetti, anche in vista della Presidenza di turno del G7 che spetta quest'anno al Paese del Sol Levante. "Siamo molto soddisfatti per l'atmosfera di amicizia nella quale si è svolta la riunione del comitato congiunto, un appuntamento che questa volta aveva un particolare rilievo aprendo un ciclo triennale di cooperazione post pandemia e in un contesto geopolitico molto diverso", ha detto l'ambasciatore al termine dell'incontro. Entrambe le parti hanno presentato le attuali collaborazioni di ricerca bilaterali che si estendono a Spazio, energia, ambiente, prevenzione dei disastri, medicina e fisica nucleare. "A valle di questa riunione lavoreremo per attivare tutti i possibili canali di finanziamento della ricerca nei vari settori di prioritario interesse comune" - ha proseguito l'Ambasciatore. "Il Giappone, anche in vista della Ministeriale G7 Scienza è fortemente impegnato a promuovere una maggiore internazionalizzazione della ricerca, e in Italia il PNRR assicura nuovi importanti finanziamenti per la ricerca avanzata e l'innovazione. Anche questa sinergia di impegni politici giocherà a favore di una maggiore cooperazione scientifica e tecnologica". (ANSA).