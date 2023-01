Italia-Serbia: amb. Gori incontra ministra Energia Djedovic

(ANSA) - BELGRADO, 20 GEN - L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, è stato ricevuto oggi dalla ministra delle Miniere e dell'Energia, Dubravka Djedović. Al centro del colloquio le possibili collaborazioni tra Italia e Serbia nei settori della diversificazione energetica e della transizione verde.

"L'Italia gioca in Serbia un ruolo importante nel settore delle energie rinnovabili, una posizione che puntiamo a rafforzare promuovendo le competenze e il know how del nostro Paese per accompagnare Belgrado nel suo percorso di transizione verde ed energetica", ha dichiarato l'ambasciatore Gori. "Questi temi - ha aggiunto - saranno al centro del prossimo Business Forum Italia-Serbia voluto dal vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani". (ANSA).