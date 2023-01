A Sofia la conferenza 'Rule of Law and the Business Environment'

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - L'Ambasciatrice Giuseppina Zarra ha inaugurato la conferenza "The Rule of Law and the Business Environment in Bulgaria" insieme al Ministro della Giustizia Krum Zarkov, all'Ambasciatrice statunitense Herro Mustafa ed al Presidente dell'AmCham Olivier Marquette.

L'evento, organizzato dalla Camera di Commercio Americana in Bulgaria (AmCham), da Confindustria Bulgaria, dalla Camera Francese del Commercio e dell'Industria in Bulgaria (CCIFB) e dalla Camera di commercio e industria tedesco-bulgara, ha approfondito i legami e le correlazioni esistenti tra tutela dello stato di diritto e la lotta alla corruzione e l'ambiente economico.

Durante la conferenza sono in particolare stati approfonditi la situazione bulgara e le particolari criticità che lo Stato di Diritto ancora incontra nel Paese, oltre all'analisi di alcuni aspetti dei temi della giustizia amministrativa, della confisca, della giustizia penale e delle imposte statali ed il loro impatto sul contesto imprenditoriale in Bulgaria e sul tipo di riforme di cui il Paese avrebbe la necessità. (ANSA).