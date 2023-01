Kenya, Ambasciatore Natali incontra comunità italiana a Diani

(ANSA) - NAIROBI, 19 GEN - L'Istituto Italiano di Cultura di Nairobi ha chiuso con successo nella cittadina turistica di Diani la mostra itinerante per presentare la "visione" della capitale del Kenya attraverso l'obbiettivo della fotografa marchigiana Leni Frau (al secolo Maddalena Stefanelli), da anni residente in Kenya.

All'evento, che ha richiamato molti connazionali, hanno partecipato l'Ambasciatore d'Italia in Kenya, Roberto Natali, e la direttrice dell'Istituto, Elena Gallenca.

La mostra, dal titolo "Nairobi, la città visibile", si compone di 20 scatti in bianco e nero che evidenziano i contrasti di una metropoli africana in crescita e raccontano storie che abbattono molti luoghi comuni sui paradossi della società moderna, come ad esempio lo sviluppo sostenibile e le diseguaglianze sociali.

L'Istituto Italiano di Cultura ha creato tre eventi in altrettante località keniane per presentare la mostra alla comunità italiana, lo scorso dicembre a Nairobi e successivamente nella città costiera di Malindi, prima dell'inaugurazione nel resort "The Sands at Nomad" di Diani.

L'ambasciatore Natali ha colto l'occasione per incontrare la comunità italiana della località turistica di Diani, a sud di Mombasa, sulla costa dell'oceano indiano, organizzando una riunione con imprenditori che operano prevalentemente nel settore turistico.

"La sede di rappresentanza dello Stato italiano in Kenya è ovviamente nella capitale - ha detto il diplomatico - ma occasioni come questa mi danno l'opportunità di conoscere i connazionali che lavorano e risiedono in altre parti del paese ed è mia intenzione creare i presupposti per visitare altre comunità nelle più importanti città keniane".

Sulla stessa linea è la direttrice dell'Iic di Nairobi. "Sono estremamente soddisfatta di aver portato la mostra di Leni Frau su Nairobi a Diani, dove non avevamo mai creato eventi culturali - ha sottolineato Gallenca - sicuramente sarà il primo di altri incontri in questa località dove, come peraltro nelle altre destinazioni turistiche di Malindi e Watamu, c'è una forte componente italiana". (ANSA).