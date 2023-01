Italia-Giappone: maggiori sinergie con piano di ripresa Ue

(ANSA) - TOKYO, 20 GEN - Le prospettive di crescita del sistema economico italiano - con le ampie opportunità d'investimento in Italia, favorite dalla disponibilità dei finanziamenti europei, grazie ai progetti del PNRR, sono stati i temi del seminario "The EU Investment Plan 'NextGenerationEU' and the ECB Monetary Policy Normalization: Perspectives from Italy", organizzato a Tokyo dalla delegazione della Banca d'Italia e da Banca Intesa San Paolo.

L'evento, al quale hanno partecipato circa 100 esperti di settore - tra cui il Senior Economist della Delegazione UE in Giappone e il Presidente di Nomura Italy, si è svolto all'Istituto Italiano di Cultura, al centro della capitale, ed è stato aperto dall'Ambasciatore d'Italia a Tokyo Gianluigi Benedetti. Nel corso del seminario, a beneficio di investitori e analisti giapponesi, sono state illustrate le dinamiche di crescita economica del nostro Paese nel lungo periodo, approfondendo le iniziative e le risorse messe a disposizione dal PNRR "volte a rendere l'Italia, le sue aziende, e i suoi istituti di ricerca, partner chiave con cui avviare collaborazioni internazionali nei settori prioritari della tecnologia, innovazione, green economy, infrastrutture e mobilità sostenibile".

L'Ambasciatore Benedetti ha inoltre incoraggiato le aziende giapponesi "a puntare con decisione sulle grandi opportunità di investimento offerte dal Sistema Italia e dall'attuazione del PNRR, nell'ottica di lanciare nuove e promettenti collaborazioni industriali e partnership di ricerca e sviluppo nei settori ad elevato contenuto tecnologico. Ciò nella consapevolezza di poter contare sulla piena e forte determinazione del Governo Italiano a trasformare l'Italia in una delle più moderne, digitalizzate e innovative economie sulla scena globale" (ANSA).