India, ambasciatore de Luca presenta iniziative per 2023

(ANSA) - NEW DELHI, 19 GEN - È stato presentato oggi, nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi, il programma di promozione dell'Italia in India per il 2023.

L'evento, aperto dall'ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo de Luca, ha visto la presenza di tutti gli esponenti della rete diplomatico-consolare, degli Istituti di Cultura e degli Uffici ICE in India.

Dopo le circa 150 iniziative dell'anno passato, la programmazione del 2023 si preannuncia ricca di attività in numerosi settori: dal sostegno alle imprese a tutto il panorama delle industrie creative, design, moda, cinema, musica, danza, arti figurative e artigianato, passando per lo sport, la cucina e la promozione del sistema universitario e della lingua italiani.

"Nell'anno della presidenza indiana del G20 intendiamo proseguire a tutto campo nelle nostre attività per dare ulteriore impulso alle relazioni economiche e culturali tra Italia e India. La programmazione del 2023 è stata concepita proprio in tale ottica e siamo certi contribuirà a rafforzare una partnership economica bilaterale in continuo approfondimento; con le nostre iniziative intendiamo alimentare il dialogo già esistente tra due Paesi che vantano un grande patrimonio culturale e con uno spiccato soft power" ha sottolineato l'Ambasciatore. (ANSA).