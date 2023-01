Arazzi sardi in mostra nell'Ambasciata di Singapore

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Alcuni arazzi sardi, tra i più iconici dello studio Pratha, sono esposti da oggi nelle sale dell'Ambasciata d'Italia a Singapore. Lo studio Pratha è un laboratorio artistico sostenibile e inclusivo, dove un'eredità culturale autoctona dell'entroterra sardo viene reinterpretata all'insegna della responsabilità ambientale, sociale e del dialogo intergenerazionale. Le opere realizzate in questo laboratorio legano ispirazioni artistiche contemporanee ad una raffinata tecnica di tessitura dalla storia millenaria, praticata nel borgo di Sarule, in Sardegna.

Oggi sui telai dello Studio Pratha si intrecciano design e alta artigianalità, in una continua sperimentazione che si traduce in opere uniche ed esclusive. La fase esecutiva degli arazzi resta saldamente ancorata al cuore della Barbagia, dove le maestre tessitrici creano le opere Pratha utilizzando esclusivamente lana di pecora sarda, mediante una tecnica di tessitura su telaio verticale, praticata in modo del tutto manuale e senza alcun ausilio di strumenti meccanici. Grazie a questa esecuzione estremamente complessa le tessitrici riescono a realizzare solo pochi centimetri di manufatto al giorno, lavorando a due o quattro mani. Ne escono solo pezzi unici perché lo studio di ogni singolo disegno viene tradotto in arazzo dalle artigiane per la prima e ultima volta.

"Singapore e l'Asia meritano di saperne di più su queste opere d'arte molto speciali così profondamente legate alle tradizioni di una delle nostre isole più incantevoli", commenta in un tweet l'Ambasciatore d'Italia a Singapore Mario Vattani.

(ANSA).