Ambasciatore Varricchio a Stoccarda per cooperazione con Land

(ANSA) - BERLINO, 19 GEN - L' ambasciatore italiano a Berlino Armando Varricchio si trova oggi e domani a Stoccarda per una visita articolata sui diversi piani della collaborazione politica, economico-commerciale e culturale con il Baden-Wuerttemberg. Lo rende noto un comunicato dell'Ambasciata.

In agenda sono previsti colloqui con il Ministro-Presidente del Land Winfried Kretschmann e con il sindaco Frank Nopper. Le prospettive per la cooperazione commerciale saranno in particolare al centro di un incontro con il Segretario di Stato per Economia, lavoro e turismo, Patrick Rapp, e con gli amministratori delegati della Camera di commercio e industria (IHK) della Regione Stuttgart, Susanne Herre, e della Fiera di Stoccarda, Roland Bleinroth. Il Baden-Wuerttemberg si conferma un partner commerciale di primaria importanza per l'Italia: nel 2021 l'interscambio ha superato i 26 miliardi di euro di valore (con un robusto saldo positivo italiano: 15,35 miliardi di export a fronte di 10,85 miliardi di import), concentrati in particolare nella meccanica, nell'industria automobilistica e farmaceutica.

Nel corso della visita l'ambasciatore Varricchio avrà anche modo di incontrare una qualificata rappresentanza della comunità italiana in Baden-Wuerttemberg, una delle più numerose in Germania. Sono oltre 197.000 i connazionali iscritti all'Aire presso il consolato generale di Stoccarda, diretto da Massimiliano Lagi, in parte legati all'emigrazione del secondo dopoguerra e in parte arrivati solo di recente in Germania, in molti casi inseritisi con successo nella scena imprenditoriale, culturale, scientifica della regione o in servizio presso istituzioni e agenzie pubbliche.

La dimensione culturale della cooperazione con il Baden-Württemberg sarà affrontata dall'ambasciatore in una serie di incontri alla Staatsgalerie di Stoccarda, dove sono in programma per il 2023 e il 2024 due importanti mostre sull'arte italiana, dedicate rispettivamente a Modigliani - organizzata in collaborazione anche con il Museo Barberini di Potsdam - e a Carpaccio, Bellini e il primo Rinascimento a Venezia. Chiude il programma della missione anche una visita al Ginnasio Koenigin-Katharina-Stift, una delle istituzioni scolastiche più prestigiose di Stoccarda, dove da anni è operativa una sezione bilingue di livello secondario, conclude la nota. (ANSA).