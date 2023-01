Visita reali di Spagna al padiglione Italia alla Fiera Turismo

(ANSA) - MADRID, 18 GEN - Il re e la regina di Spagna, Felipe VI e Letizia, hanno visitato insieme ad altre autorità iberiche il padiglione ufficiale allestito dall'Italia in occasione della Fiera Internazionale del Turismo di Madrid (Fitur). I monarchi si sono intrattenuti in un dialogo di alcuni minuti con l'ambasciatore italiano in Spagna Riccardo Guariglia, l'amministratrice delegata dell'Agenzia Nazionale del Turismo (Enit) Ivana Jelinic e il consigliere del cda di Enit Sandro Pappalardo: al centro del colloquio, lo sviluppo turistico in Italia, anche quello di territori meno conosciuti, le relazioni bilaterali con la Spagna in questo settore e il potenziale di modalità specifiche di turismo, come quello religioso, quello eno-gastronomico o quello sportivo (ad esempio legato alla competizione internazionale di golf Ryder Cup, che sarà ospitata quest'anno a Roma).

"È stato un bellissimo gesto di attenzione verso l'Italia", ha commentato a margine Guariglia, "dimostra eloquentemente quanto sia profondo il vincolo di amicizia che unisce i nostri due Paesi". Curato dall'Enit, lo stand italiano include spazi riservati alle regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna e Veneto, le province di Bergamo-Brescia, Capitali Italiane della Cultura 2023, Ita Airways, la Repubblica di San Marino e 19 operatori privati del turismo, per un totale di 62 aziende.

Inoltre, promuove iniziative come la candidatura di Roma per ospitare l'Expo 2030. La fiera Fitur sarà aperta fino al 22 gennaio. (ANSA).