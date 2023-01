Amb.Stoccolma celebra successo industria italiana di difesa

(ANSA) - STOCCOLMA, 18 GEN - L'Ambasciatore d'Italia Vinicio Mati insieme all'Addetto alla Difesa Colonnello Stefano Silvestrini ha consegnato due targhe da parte dell'azienda Leonardo rispettivamente all'Aeronautica svedese e all'Agenzia degli Armamenti svedese (FMV).

Leonardo, l'azienda di difesa italiana in parte di proprietà dello Stato, ha voluto marcare il raggiungimento di 50.000 ore di volo effettuate con l'elicottero di produzione italiana A109 LUHS.

La Flotta fornita da parte italiana comprende 20 elicotteri, in servizio dal 2006, in due differenti versioni: addestrativi e multiruolo. Le forze aeree svedesi la impiegano sia per operazioni terrestri sia navali in contesti nazionali e internazionali.

All'evento, tenuto all'ambasciata d'Italia a Stoccolma, hanno partecipato diversi rappresentanti delle Forze Armate e dell'industria svedese tra cui il Vice Comandante dell'Aeronautica Generale Tommy Petterson.

La cerimonia si è aperta con un intervento dell'Ambasciatore Mati che ha sottolineato l'eccellente livello di collaborazione raggiunto tra l'industria italiana con le industrie locali che ha permesso di raggiungere questo importante traguardo.

L'Ambasciatore ha inoltre sottolineato l'impegno dell'Italia a rafforzare ulteriormente la cooperazione con l'Aeronautica militare e l'Agenzia degli Armamenti svedese (FMV) sia nel settore elicotteristico che aereo. (ANSA).