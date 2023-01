Tunisia,1200 posti lavoro con programma Cooperazione italiana

(ANSA) - TUNISI, 17 GEN - Il programma della Cooperazione italiana a sostegno del settore privato in Tunisia, Prasoc, ha finanziato 100 interventi per un importo di 40 milioni di dinari tunisini e ha creato/consolidato 1.200 posti di lavoro nei settori dell'agricoltura e della pesca. Lo scrive su Twitter l''Aics - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, sede di Tunisi, sottolineando in lingua francese e quindi in un messaggio rivolto soprattutto al pubblico locale, che si tratta di "buone notizie all'inizio dell'anno". (ANSA).