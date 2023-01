Ambasciatore Nicoletti in Islanda presenta credenziali

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - L'Ambasciatore Stefano Nicoletti è in missione a Reykjavik dove ha presentato le lettere credenziali al Presidente islandese GuÐni Th. Jóhannesson. Il cordiale colloquio ha consentito all'Ambasciatore di rinsaldare i legami bilaterali tra Islanda e Italia e di presentare forme di collaborazione in diversi settori, fra i quali quello della geotermia e della cultura.

Ringraziando l'Islanda per il sostegno già accordato alla candidatura di Roma all'Expo 2030, l'Ambasciatore Nicoletti si è detto onorato di rappresentare la composita e giovane comunità italiana residente in Islanda, che si compone di circa 600 italiani. Nicoletti ha quindi avuto un incontro con il Segretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri, Martin Eyjólfsson, con il quale ha passato in rassegna i principali temi delle ottime relazioni bilaterali fra i due Paesi. Poi, accompagnato dal Console Generale Onorario in Islanda, Rosa Bjorg Jonsdottir, ha fatto visita all'Ufficio del Primo Ministro, ove ha intrattenuto un ampio e cordiale colloquio con il Consigliere per gli Affari Esteri del premier islandese, Amb. AuÐunn Atlason.

La visita in Islanda proseguirà domani quando è previsto un incontro dell'Amb. Nicoletti - accompagnato dal professor Stefano Rosatti - con il Rettore dell'Università d'Islanda, Jón Atli Benediktsson, per parlare della presenza di accademici e ricercatori italiani in ambito universitario. Il fitto programma di incontri è proseguito con una visita di cortesia allo Speaker del Parlamento islandese, Birgir Ármannsson.

In serata, presso la sede della Biblioteca centrale, è previsto un incontro dell'Ambasciatore con la comunità italiana residente in Islanda, i rappresentanti islandesi del Comites e quelli dell'associazione Italiani in Islanda. (ANSA).