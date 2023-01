Ecuador: chiusa mostra 'Jodice/Canova' a Quito

(ANSA) - QUITO, 16 GEN - Si è conclusa in Ecuador la mostra fotografica 'Jodice/Canova', promossa dal ministero degli Esteri italiano.

Costituita da 51 fotografie, si sottolinea in un comunicato, realizzate dal fotografo napoletano Mimmo Jodice e dedicate ad alcune delle più celebri opere scultoree dell'artista veneto, massimo esponente del neoclassicismo, e fra i più conosciuti e amati scultori italiani anche nel paese andino, la mostra è stata ospitata nel suggestivo Museo del Convento San Francisco di Quito.

Situata nel centro storico della capitale ecuadoriana, zona molto frequentata durante il periodo natalizio dalla popolazione locale e dai turisti nazionali e internazionali, l'esposizione è durata quattro settimane e ha registrato oltre 2.000 visitatori, "entusiasti ed impressionati dalla qualità delle opere".

L'evento ha avuto ampio eco anche sulla stampa locale, grazie a vari approfondimenti e a un video illustrativo disponibile sul canale Youtube dell'ambasciata d'Italia a Quito, che include un'intervista all'ambasciatrice d'Italia in Ecuador, Caterina Bertolini. (ANSA).