Tesori dell'arte contemporanea italiana a Singapore

Dal 6 febbraio arriva a Singapore "The Grand Italian Vision: The Farnesina Collection", una grande mostra di arte contemporanea italiana dedicata alla straordinaria collezione del nostro Ministero degli Affari Esteri, curata da Achille Bonito Oliva.

Si tratta di oltre 70 opere che dal 6 al 25 febbraio saranno ospitate nella prestigiosa Arts House di Singapore, già sede del primo Parlamento della Città Stato, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia.

Per il pubblico di Singapore e i tanti turisti che affolleranno la città nel periodo del capodanno cinese sarà un avvincente viaggio attraverso la storia dell'arte italiana, con opere d'avanguardia. Un debutto internazionale senza precedenti che aggiunge un importante tassello alle relazioni bilaterali tra Singapore e Italia, questa volta nel campo della diplomazia culturale. In un momento in cui Singapore mira a diventare una degli hub globali dell'arte, la Farnesina ha scelto di far iniziare proprio qui il tour di questi tesori dell'arte contemporanea italiana.

Oltre alla mostra principale presso The Arts House, luogo ricco di significato storico e culturale per Singapore, alcuni pezzi selezionati saranno esposti anche nello spazio espositivo della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Singapore.

Nell'ambito della partnership Italia-Singapore, il National Art Council (NAC) collaborerà con l'Ambasciata attraverso programmi collaterali coinvolgendo le università locali e le istituzioni del settore dell'arte e della cultura. Tra le iniziative, un seminario organizzato in collaborazione con il Centro per l'Arte Contemporanea di Singapore della Nanyang Technological University (NTU) che vedrà la partecipazione del curatore Achille Bonito Oliva, del direttore e fondatore Ute Meta Bauer, e dell' assistente Anna Lovecchio, con il coinvolgimento della Fondazione Asia-Europa (Asef).

"L'arte italiana è l'espressione della nostra inconfondibile identità" ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia a Singapore, Mario Vattani, "conferma la vitalità e la creatività della nostra cultura, e allo stesso tempo è veicolo di comunicazione e dialogo con altre identità culturali. Rafforzare i nostri rapporti con la poliedrica realtà di Singapore è uno degli aspetti più qualificanti della nostra missione in questa città-Stato, e ciò è reso più originale dalla creatività italiana, che affonda le sue radici in una tradizione secolare, pur mostrando sempre nuova capacità di innovazione".

Tra le opere in mostra, capolavori del Futurismo, Arte Metafisica, Informale, Pop Art e Arte Cinetica, Concettuale, Arte Povera, Transavanguardia, e nuove sperimentazioni fino all'Arte Digitale. "L'arte è sempre frutto di un'immaginazione che non conosce barriere. L'arte italiana ne è la prova più lampante. Dal Rinascimento ai giorni nostri ha sempre operato nel segno del rinnovamento e della memoria", ha dichiarato il curatore Achille Bonito Oliva. (ANSA).