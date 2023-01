Vino: amb. Corrias a radio Irlanda, etichettatura sproporzionata

(ANSA) - LONDRA, 13 GEN - Il progetto di legge irlandese riguardante gli "alert sanitari" sul vino, che ha ricevuto il silenzio-assenso dell'Unione europea, vuole introdurre una "etichettatura del tutto sproporzionata sulle bottiglie". Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia in Irlanda Ruggero Corrias in un'intervista radiofonica con l'emittente pubblica nazionale Rte.

"L'Italia condivide con le autorità irlandesi la stessa preoccupazione per l'abuso di alcol ma non il metodo scelto da Dublino, che è l'opposto rispetto a quanto è stato fatto per il tabacco con un coordinamento tra gli Stati dell'Unione. In questo caso invece è un singolo Stato a proporre la propria regolamentazione", ha affermato Corrias. E ha aggiunto: "C'è poi un problema di sostanza. Non c'è nulla di sbagliato nell'introdurre un avviso ma deve essere proporzionato, e in questo caso scrivere su una bottiglia di vino che berlo provoca malattie del fegato non lo è". Per Corrias il problema è invece "l'abuso di alcol" non il fatto di bere un bicchiere al giorno, come comprovato da ricerche scientifiche in questo ambito.

(ANSA).