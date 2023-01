Ocean Race: ambasciatore italiano ad Alicante per il via

(ANSA) - MADRID, 13 GEN - Cresce l'attesa per l'inizio della "Ocean Race", considerata la più importante regata velica intorno al mondo, che in questa edizione partirà da Alicante (Spagna) e si concluderà per la prima volta in Italia (nello specifico a Genova, a giugno). In occasione dell'avvio della competizione, previsto questa domenica, non mancherà una delegazione rappresentativa italiana, secondo una nota ufficiale. Presenti ad Alicante saranno infatti l'ambasciatore in Spagna, Riccardo Guariglia, e il sindaco di Genova, Marco Bucci.

La gara avrà un focus particolare dedicato alla sostenibilità e alla lotta all'inquinamento degli oceani: di fatto, secondo Guariglia, "attraverso una competizione velica, vengono veicolati non solo valori sportivi ma anche obiettivi più ambiziosi e condivisi dall'Italia, legati all'Agenda delle Nazioni Unite 2030".

L'ambasciatore e il primo cittadino genovese visiteranno nel weekend anche il padiglione allestito dal comune del capoluogo ligure, che ospita una serie di attività realizzate grazie anche alla collaborazione con le sedi diplomatico/consolari italiane in Spagna e agli uffici degli enti dedicati a commercio e turismo (Ice, Enit e Camera di Commercio Italiana per la Spagna), nonché incontri tra imprese spagnole e delegazioni imprenditoriali liguri.

Sempre presso il Padiglione di Genova, si è svolto oggi l'"Italian Day", interamente dedicato alla promozione del made in Italy, in particolare ligure, patrocinato dall'Ambasciata d'Italia, ed al quale partecipa il console a Barcellona, Emanuele Manzitti.

Il sindaco e l'ambasciatore assisteranno poi dal mare alla partenza della regata, nella quale l'Italia sarà rappresentata dal "Team Genova". (ANSA).