'Il contesto' di Sciascia in farsi presentato a Teheran

(ANSA) - TEHERAN, 13 GEN - La traduzione in farsi del romanzo di Leonardo Sciascia "Il contesto. Una parodia" è stata presentata alla residenza dell'ambasciatore italiano in Iran Giuseppe Perrone. La pubblicazione è stata possibile grazie a una collaborazione con il ministero degli Esteri italiano e per la versione in lingua farsi, con la traduzione di Antonia Shoraka, è stato scelto come titolo "Cadaveri eccellenti", lo stesso utilizzato per il film del 1976 diretto da Francesco Rosi e tratto dal romanzo dello scrittore siciliano.

"Questo evento dimostra che il messaggio di Sciascia è universale e senza tempo e ancora oggi risuona tra molti iraniani", ha detto Perrone durante la presentazione, affermando che ci sono molti punti in comune tra la letteratura italiana e iraniana.

Al centro del romanzo "Il contesto. Una parodia" di Sciascia, una serie di omicidi di giudici che coinvolgono anche ministri e agenti segreti. (ANSA).