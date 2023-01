Ambasciatrice a Bratislava incontra ministro Esteri slovacco

(ANSA) - BRATISLAVA, 13 GEN - L'Ambasciatrice d'Italia a Bratislava Catherine Flumiani ha fatto una visita di cortesia al Ministro degli Affari Esteri ed Europei della Repubblica Slovacca, Rastislav Kacer. Il cordiale colloquio ha consentito di porre la basi per l'agenda del dialogo politico ed il programma di incontri ed attività per i prossimi mesi.

Confermata l'alta priorità del sostegno all'Ucraina, della cooperazione in campo economico ed energetico, così come del dialogo sui temi migratori. L'Ambasciatrice ha anche illustrato al Ministro l'attività dell'Ambasciata per la promozione della lingua italiana in Slovacchia e l'intensa collaborazione con diversi atenei del Paese.

L'Ambasciatrice ha infine presentato al Ministro il programma delle attività previste per il trentennale delle relazioni bilaterali che ricorre nel 2023, così come il logo sviluppato per l'occasione, che unisce alcuni dei simboli più popolari dei rispettivi Paesi, il Colosseo ed il Castello di Bratislava.

