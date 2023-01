Kosovo: Ambasciata d'Italia e UNDP a sostegno lavoro giovani

(ANSAmed) - PRISTINA, 12 GEN - Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) in Kosovo e l'Ambasciata d'Italia in Kosovo hanno firmato oggi un accordo di cooperazione per sostenere i giovani di tutte le comunità etniche a migliorare il livello di occupabilità attraverso una serie di corsi di formazione su misura per le competenze digitali.

Più di 150 giovani in Kosovo - riferisce un comunicato congiunto Ambasciata d'Italia-UNDP - avranno accesso a una combinazione di formazione certificata e di formazione professionale nei prossimi 12 mesi.

I pacchetti di formazione includono applicazioni mobili, sviluppo Web, ingegneria dei dati, networking, marketing digitale e design digitale. Alcuni corsi di formazione si concentreranno in particolare sulle esigenze dell'industria del turismo al fine di aumentare la competitività e la produttività.

Durante il lancio, l'ambasciatore italiano Antonello De Riu ha sottolineato che "tali iniziative sono cruciali per il tanto necessario dialogo interetnico e la promozione di opportunità di lavoro per le giovani generazioni. Il progetto in questione ha anche il vantaggio di concentrarsi su un campo specifico, le capacità digitali, per il quale esiste una domanda significativa, anche da parte delle imprese italiane. Ultimo ma non meno importante, il programma è in linea con una recente iniziativa di aiuto (NaturKosovo) lanciata dalla nostra Agenzia per lo sviluppo (AICS) e focalizzata sul turismo sostenibile".

Maria Suokko, Rappresentante Permanente dell'UNDP, ha osservato da parte sua che "la digitalizzazione presenta opportunità senza precedenti per l'accelerazione dello sviluppo sostenibile" Il Programma Competenze Digitali è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano con 200.000 euro e dall'UNDP con 100.000 euro e sarà implementato nei prossimi 12 mesi. (ANSAmed).