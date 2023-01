I giovani talenti italiani in Gb premiati ad ambasciata Londra

(ANSA) - LONDRA, 12 GEN - L'associazione Talented Italians in The UK (TIUK) e la Camera di Commercio e Industria italiana hanno presentato questa sera la nona edizione del premio 'Talented Young Italians' rivolto ai giovani talenti, ospitata per la prima volta presso l'ambasciata italiana a Londra, alla presenza dell'ambasciatore Inigo Lambertini.

I vincitori (tutti di età inferiore ai 40 anni) si sono distinti nelle proprie carriere nel Regno Unito non solo come leader ma anche come esempio per altri giovani nei settori della finanza e dei servizi, dell'industria e del commercio, della ricerca e dell'innovazione e dei media e della comunicazione.

Fra loro Virginia Stagni, la manager più giovane nei 134 anni di storia del Financial Times, per la categoria 'Media & Communication, Charity' e Andrea Testa, uno degli scienziati fondatori dell'azienda biotecnologica Amphista Therapeutics, per quella 'Research & Innovation'. Mentre Maria Paola Municchi, fund manager responsabile per la sostenibilità di strategie multi asset alla M&G Investments, Paolo Tripoli, analista di ricerca quantitativa al Lloyds Banking Group e Giovanna Viganò, avvocato specializzato in brevetti con doppia qualifica e consulente presso Mastercard, sono i vincitori nella categoria 'Finance & Services'. Per quella infine 'Industry & Commerce' i premiati sono Lucia Salvi, curatrice del Design Museum di Londra e membro del comitato scientifico del MUDEC di Milano, e Alessandra Vittiglio, che lavora nel governo del Regno Unito come funzionaria presso il ministero per il Commercio internazionale. (ANSA).