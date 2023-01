Tunisia: Ambasciatore Saggio incontra la premier Bouden

(ANSA) - TUNISI, 10 GEN - L' Ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio è stato ricevuto oggi dalla prima ministra tunisina Najla Bouden.

Lo rende noto la Rappresentanza diplomatica italiana su Twitter aggiungendo che "nel corso dell'incontro si è discusso della collaborazione bilaterale e del negoziato con il Fondo Monetario Internazionale e riaffermato il sostegno dell'Italia alla Tunisia".

In una nota dell'esecutivo tunisino si sottolinea che "l'incontro ha rappresentato l'occasione per seguire lo stato di avanzamento delle pratiche bilaterali e le modalità per rafforzare i rapporti di cooperazione e partenariato tra i due Paesi in tutti i campi".

"In questa occasione, l'Ambasciatore Saggio ha espresso il sostegno dell'Italia alla Tunisia nel suo percorso di riforme e il suo appoggio ai negoziati con il Fondo Monetario Internazionale", conclude la nota. Ricordiamo che a Tunisia è riuscita a metà ottobre scorso ad ottenere un accordo di massima dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per un nuovo prestito di quasi due miliardi di dollari ma è ancora in attesa della sua approvazione finale. (ANSA).