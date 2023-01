Tunisia: Ambasciatore Saggio incontra Ministro Economia

(ANSA) - TUNISI, 09 GEN - La candidatura di Roma a Expo 2030, il progetto di interconnessione elettrica Italia-Tunisia Elmed e lo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi anche attraverso l'organizzazione di un business forum nel 2023, sono stati i temi al centro dell'incontro odierno tra l'ambasciatore d'Italia in Tunisi, Fabrizio Saggio, e il Ministro dell'Economia Samir Saied. Lo rende noto la Rappresentanza diplomatica italiana su Facebook. "L'incontro è stato anche occasione per discutere dei progressi della cooperazione bilaterale tra i due paesi amici, soprattutto nel settore finanziario, degli investimenti e del partenariato", scrive in una nota il ministero dell'Economia e della Pianificazione di Tunisi.

